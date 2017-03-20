Украина

Форвард Стали Кваме Карикари был признан лучшим игроком прошедшего тура чемпионата Украины.

Украинская Премьер-лига совместно с ТМ "Parimatch" провели опрос среди представителей экспертного совета и определили самого яркого исполнителя по итогам 22-го тура национального чемпионата.

В число специалистов, которые брали участие в голосовании, вошли Олег Венглинский, Сергей Нагорняк, Виктор Грачов, Александр Денисов, Вадим Мисюра, Геннадий Орбу, Йожеф Сабо, Александр Сопко, Игорь Цыганык, Дмитрий Поворознюк и Игорь Шуховцев.

По итогам опроса лучшим был признан нападающий Стали Кваме Карикари, который отметился хет-триком в поединке с Александрией. Все без исключения респонденты отдали свой голос за Кваме.