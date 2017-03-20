Украина

Наставник Стали Леонид Кучук признан лучшим среди своих коллег в 22-м туре УПЛ.

Всеукраинское объединение тренеров по футболу признало главного тренера Стали Леонида Кучука лучшим в 22-м туре Лиги Пари-Матч. Об этом сообщает официальный сайт каменского клуба.

Белорусский специалист получил от экспертов организации средний балл 5 по пятибальной шкале.

Напомним, что в минувшем туре сталевары на своем поле с крупным счетом обыграли Александрию (4:1), тем самым одержав третью победу кряду. Всего в четырех матчах после возобновления чемпионата Сталь под руководством Леониду Кучука набрали 10 очков в чтырех поединках при разнице мяче 8-1.