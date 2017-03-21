Украина

Руководители клуба Ворскла понемногу стали погашать имеющиеся задолженности перед футболистами.

Как стало известно пресс-службе полтавчан, клуб начал выплачивать задолженности перед футболистами. В частности, известно, что претензий к Ворскле больше не имеют бывшие футболисты команды Олег Голодюк, Санжар Турсунов и Юрий Коломоец. Задолженность перед этими игроками выплачена в полном объеме.

"Понятно, что сейчас очень сложное время во всей украинской экономике, и это не могло не отразиться на футболе. Я очень благодарен руководству Ворсклы за то, что они порядочно повели себя в этой ситуации, сдержав все наши договоренности", — приводит слова Санжара Турсунова официальный сайт Ворсклы.

Не секрет, что украинские клубы сейчас невольно перешли на режим тотальной экономии средств, в том числе и по основным текущим расходам — ​​на транспортные услуги, проживание во время выездных туров, существенно пересматривается многими и зарплатный фонд. Еще в конце прошлого года вице-президент Ворскла Олег Лысак совершенно открыто сообщил о том, что зарплаты в клубе сокращаются на 30 процентов. Учитывая это, решение покинуть расположение команды приняли ряд ведущих исполнителей. В то же время это стало отличным шансом и стимулом для украинских, в том числе местных, воспитанников проявить себя на высшем уровне. На зимних учебно-тренировочных сборах полтавчан в Турции работало немало молодежи, желание и работоспособность которой можно ставить в пример многим признанным мастерам.

График погашения долгов перед бывшими и нынешними футболистами полтавской команды уже составлен, процесс выплат будет осуществляться по мере возможности. В ближайшем будущем, чтобы избегать подобных историй, руководители Ворсклы планируют выйти на уровень зарплат и бонусов, реально соответствуют возможностям главных инвесторов клуба на сегодняшний день.