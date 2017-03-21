Генеральный директор Шахтера Сергей Палкин заявил, что изменения регламента повышают интерес к чемпионату Украины.
СЕРГЕЙ ПАЛКИН, FACEBOOK
21 марта 2017, 20:29
Сергей Палкин уверен, что в чемпионате Украины все еще сохраняется интрига благодаря внедрению в формат турнира второго этапа.
"Интересная дискуссия развернулась вокруг предложений внести изменения в формат ЧУ на следующий сезон", — написал Сергей Палкин на своей странице в Фейсбуке.
"Хочу обратить ваше внимание, что если бы нынешний чемпионат проводился по аналогии прошлого сезона — 14 клубов и 26 туров, то Шахтер с 14-и очковым отрывом после 22-го тура досрочно стал бы чемпионом... Но со вторым этапом — интрига ещё сохраняется".
"Это уже шаг вперёд и наглядный пример, как изменения в формат могут повышать интерес соревнований в нынешних условиях".