Украина

Генеральный директор Шахтера Сергей Палкин заявил, что изменения регламента повышают интерес к чемпионату Украины.

Сергей Палкин уверен, что в чемпионате Украины все еще сохраняется интрига благодаря внедрению в формат турнира второго этапа.

"Интересная дискуссия развернулась вокруг предложений внести изменения в формат ЧУ на следующий сезон", — написал Сергей Палкин на своей странице в Фейсбуке.

"Хочу обратить ваше внимание, что если бы нынешний чемпионат проводился по аналогии прошлого сезона — 14 клубов и 26 туров, то Шахтер с 14-и очковым отрывом после 22-го тура досрочно стал бы чемпионом... Но со вторым этапом — интрига ещё сохраняется".

"Это уже шаг вперёд и наглядный пример, как изменения в формат могут повышать интерес соревнований в нынешних условиях".