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Тренер молодежной сборной Украины Александр Головко рассказал о перпективах команды U-21.

Тренер молодежной сборной Украины Александр Головко рассказал об общении с Андреем Шевченко и целях молодежной сборной.

"Последний разговор с Андреем Шевченко состоялся перед его пресс-конференцией и презентацией новой формы национальной сборной. Говорили о том, что нужно сейчас делать: это, как говорится, полная коммуникация между тремя сборными – U-19, U-21 и первая команда. Потому что у нас общий круг кандидатов и общий круг требований и администрирования, подхода к футболу. Этот темп, это направление задает первая команда в лице Андрея Шевченко. Мы к этому готовы, мы это приняли", — рассказал Головко в интервью Футбол News.

"Молодежная и главная команда решают две задачи. У Шевченко, понятно, это попадание на чемпионат мира, у нас – это подготовка ребят, чтобы они безболезненно переходили в первую команду. Естественно, стратегическая цель – это Олимпиада-2020. Наверное, ближе к осени между нами отдельно состоится разговор по ребятам, которые действительно будут готов помочь первой команды и кого мы увидим в нашей первой сборной", — добавил тренер молодежной сборной.

Встреча между Хорватией и Украиной к отбору на чемпионат мира 2018 начнется 24 марта в 21:45 по киевскому времени.