Украина

Нападающий молодежной сборной Алексей Гуцуляк пропустит ближайшие матчи своей команды.

Гуцуляк получил травму в матче 21-го тура против Волыни. Впоследствии форвард пропустил поединок с Днепром, однако вызов в молодежную сборную он все-таки получил.

"Сказали приехать в расположение сборной даже, если я травмирован. Меня повторно осмотрели, тренер сказал, что будем пробовать. Тренировался вместе с командой. На 100 процентов я готов не был, а это, как оказалось, главное требование тренера", – рассказал Гуцуляк.

"Вернулся во Львов, а накануне уже провел тренировку вместе с ребятами. Все упражнения и задания выполняю, просто стараюсь давать меньше нагрузку на голеностоп. Не исключено, что поеду в Черкассы на игру с Олимпиком", – добавил игрок.

Таким образом, Гуцуляк не поможет сборной Украины U-21 в товарищеских матчах против Турции и Сербии, которые состоятся 24 и 28 марта соответственно.