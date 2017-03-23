Украина

Защитник сборной Украины Иван Ордец поделился своими ожиданиями от матча против хорватов.

С 18 по 22 марта сборная Украины проводила подготовку к матчу против Хорватии в Австрии.

"Очень хорошо поработали. Тренировались дважды в день, было много теории, смотрели поединки и разбирали соперника. Нас ждет тяжелая встреча. Хорваты прекрасно контролируют игру в центре поля. У них в составе много высококлассных футболистов, выступающих в топ-клубах Европы", — цитирует Ордеца официальный сайт Шахтера.

"Хорваты они мало пропускают. Мы должны выжать максимум из своих моментов, постараться реализовать их. В защите нужно быть внимательными и организованными. В составе хорватов есть быстрые нападающие, которые хорошо цепляются за мяч и играют головой.

"У нас есть еще один день, чтобы завершить подготовку к матчу. Все ребята стремятся попасть в состав, на каждой позиции высокая конкуренция. С нетерпением ждем поединка с Хорватией".

"Удалось ли получить информацию о хорватах от Дарио Срны? Дарио особо ничего не рассказывал, но мы и так знаем, что собой представляет наш соперник. Я скажу, что у любой команды есть слабые стороны. Не буду раскрывать карты – нужно все показать на поле. Мы должны выполнить установку главного тренера, действовать надежно в защите и постараться забить".

Поединок между сборными Украины и Хорватии состоится 24 марта в Загребе.