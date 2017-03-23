Украина

Турецкий Бешикташ не перестает надеяться оформить трансфер защитника Динамо Домагоя Виды.

Об интересе Бешикташа к Виде стало известно еще прошлым летом. Тогда представители турецкого команда обращались в Динамо с запросом по игроку, а руководство сине-желтых затребовало у потенциального покупателя 10 миллионов евро.

В январе этого года турецкая пресса писала, что Черные орлы снова вступили с Динамо в переговоры по Виде, однако игрок Киев так и не покинул.

Сейчас Вида находится в Хорватии, где ведет подготовку к поединку против сборной Украины. Матч состоится 24 марта.

Fanatik информирует о том, что представители Бешикташа отправились в Загреб, где состоится первый этап переговоров с самим Видой.

Действующий контракт Виды с Динамо рассчитано до конца текущего года, а это значит, что уже летом защитник может подписать предварительный контракт с любым клубом.

В текущем сезоне 27-летний футболист провел за Динамо 28 матчей во всех турнирах и забил 3 гола.