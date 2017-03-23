Украина

Защитник Зари Эдуард Соболь не сыграет за сборную Украины из-за дисквалификации.

Эдуард Соболь, не вызванный на матч против Хорватии из-за дисквалификации, уверен, что его товарищи добьются положительного результата.

"Жаль, что не смогу помочь ребятам, — сказал защитник Зари. — Очень переживаю за них и верю, что положительный результат будет добыт. Более того, я уверен в этом!"

"Сам же я пока готовлюсь к предстоящим матчам второго этапа чемпионата Украины. Я не согласен с теми, кто говорит о кризисе, в котором оказалась Заря. Проблема заключается только в реализации голевых моментов. Тем не менее, перед нами по-прежнему стоит задача побороться с Динамо за 2-е место".