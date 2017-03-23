Украина

Капитан Ворсклы Владимир Чеснаков рассказал о ситуации в команде и взаимоотношениях с болельщиками.

После того, как Ворскла не смогла выполнить свое главное задание — попасть в первую шестерку по итогам первого этапа чемпионата Украины, появилась информация о том, что болельщии полтавской команды крайне недовольны футболистами и тренером Василием Сачко. О ситуации в Ворскле и взаимоотношениях с болельщиками рассказал капитан команды Владимир Чеснаков.

"Мы потерпели неудачу в борьбе за место в первой шестерке, — поведал Чеснаков в интервью пресс-службе Ворсклы. — Но тому есть и объективные причины. Я не припомню, чтобы команду сразу покидало столько игроков. Естественно, на то, чтобы фактически создать новую команду, нужно время. Положительные изменения есть уже сейчас, и, уверен, Ворсклу ждет успешное будущее".

"На втором этапе главной задачей для нас будет улучшить качество игры, порадовать наших болельщиков яркой игрой и забитыми мячами. Наши фаны всегда поддерживают нас в трудную минуту. Я могу уверить всех, что мы с ними — одна команда. Для нас важна их поддержка, и мы постараемся впредь их не разочаровывать".