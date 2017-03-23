Украина

Экс-игрок Шахтера и сборной Украины поведал о причинах участия в программах на телевидении.

В конце декабря 2016 года Шевчук завершил профессиональную карьеру футболиста. На прошлой неделе Вячеслав попробовал свои силы в другой стихии и принял участие в аналитических программах на телевидении.

"Мне позвонил шеф-продюсер каналов Футбол 1/Футбол 2 и предложил поучаствовать в проекте. Я ответил – без проблем. Я всегда ищу для себя новый опыт, чтобы развиваться и идти дальше. Поэтому я посчитал, что это будет для меня большим плюсом", — сказал Шевчук.

"Как прошел мой дебют? Перед эфиром было небольшое волнение. Оно всегда должно быть. Это ненормально, если его нет. Как и на футбольном поле, тут должны быть эмоции. Для меня, опять же, повторюсь, это новый опыт, и я хочу развиваться, участвуя в таких программах. Мне нужно еще многому научиться. Я тщательно готовился к эфиру, чтобы понимать, о чем я буду говорить, чтобы зрителю было интересно".

"В своей работе на телевидении я себя позиционирую как будущий тренер. Я веду себя не как эксперт, а именно как тренер, говорю, как бы я вел себя в той или иной ситуации".