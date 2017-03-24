Украина

Полузащитник Олимпика Андрей Богданов рассказал о развитие своей футбольной карьеры.

Хавбек Олимпика Андрей Богданов рассказал о вариантах уехать в европейские топ-чемпионаты, которые возникали на протяжении его карьеры.

"В 2011 году, когда я успешно играл за Арсенал и молодежную сборную Украины, возник вариант с французским Сент-Этьенном, о котором я узнал значительно позже. А потом, перед переходом в Динамо, пришло предложение от немецкого Ганновера, которое сорвалось по не зависящим от меня причинам", - рассказал Богданов в интервью официальному сайту украинской Премьер-лиги.

Богданов сыграл за Олимпик в текущем сезоне 13 матчей, забил 4 гола и отдал одну результативную передачу.