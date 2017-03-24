Украина

Новичок Карпат Артем Филимонов прокомментировал адаптиацию в львовском клубе.

Хавбек Артем Филимонов рассказал о игре в новом для себя клубе — львовских Карпатах. Филимонов перешел в Карпаты из Черноморца в зимнее межсезонье и стал ключевой персоной для Львов.

"Можно говорить, что адаптация завершена. Причем действительно во всех отношениях: уже привык и к городу, и к людям, и к новой команде. Нет никаких препятствий для того, чтобы раскрыться в Карпатах", — приводит слова Филимонова официальный сайт украинской Премьер-лиги.

"Во Львове учусь делать первый пас, работать на нападение. Стараюсь прогрессировать и в этом плане. Недавно я сыграл 50 матч в высшем дивизионе. То есть имею за плечами опыт, который помогает"

"Мы часто играем с тремя защитниками. Играл так раньше, но очень-очень редко. Надо было приспосабливаться, и сегодня могу сказать, что мне комфортно в этой схеме. Ее специфика — большая нагрузка на центрхавов, следовательно, нам приходится постоянно быть в движении. Я всегда открыт к чему-то новому, готов учиться. Убежден: футболист обязан уметь приспосабливаться под различные тактические схемы"

Филимонов в первой части сезона сыграл 16 матчей за Черноморец, в Карпатах опорник пока сыграл три матча.