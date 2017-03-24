Украина

Подопечные Александра Головко завершили вничью первый из запланированных на март спаррингов.

В марте у молодежной сборной Украины было запланировано два контрольных поединка, первый из которых команда Александра Головко провела против турецких сверстников.

Активное начала в исполнении обеих команд не принесло успеха никому из соперников, хотя неплохие моменты для взятия ворот имели Борячук и Канацизкужу. Когда соперники немного снизили темп, особую угрозу воротам нашей команды несли стандарты в исполнении футболистов сборной Турции, один из которых и завершился голом.

Сравнять счет нашим ребятам удалось уже после перерыва: после удара Борячука мяч угодил в защитника, но на подбор первым успел Вакулко — 1:1.

Свой следующий поединок украинская молодежка проведет 28 марта против Сербии.

Турция U-21 — Украина U-21 1:1

Голы: Язиджи, 39 — Вакулко, 62.

Украина: Каневцев — Зотько, Осман, Лобай, Кирюханцев — Вачиберадзе, Вакулко, Лучкевич (Дудик, 58), Зубков (Кочергин, 65), Швед (Довбик, 46) — Борячук (Третьяков, 65).