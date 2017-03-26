Украина

14:00, Черкассы, стадион Центральный, арбитр — Александр Дердо. Прямая трансляция на телеканале Футбол 1.

Многострадальный матч Олимпика и Карпат должен был состояться еще в конце прошлого года. Львовяне приехали на матч в Сумы, однако состояние газона на местном стадионе привело к отмене матча.

После долгих разбирательств было решено провести матч в Черкассах, но осадок у обоих участников встречи остался. Так что ожидаем упорной борьбы и на футбольном поле.

Несмотря на то, что команды не хватают с неба звезд, встреча обещает быть интересной и дать ответы на многие вопросы. Ну и, наконец, подвести черту под первым этапом чемпионата. От результата матча зависит, на котором месте окажется Олимпик и каков будет календарь второго этапа.

Если в декабре Олимпик считался бы безоговорочным фаворитом встречи, то сейчас ситуация несколько другая. Сами дончане не сбавляют оборотов, но и Карпаты уже не являются безнадежными аутсайдерами. Зимой команда усилилась и ощутим прогресс в игре подопеных Дулуба.

Свои матчи 22-го тура Олимпик и Карпаты сыграли вничью. Львовяне поделили очки с Днепром, тогда как Олимпик сумел во второй раз в сезоне отобрать очки у Шахтера. Команды пребывают в хорошей форме и имеют четкие турнирные цели. У Олимпика это борьба за еврокубки, тогда как Карпаты стремятся к сохранению прописки в элите.

Что касается кадровых проблем, то тут есть важные потери у обеих команд. Ведущий голеадор Олимпика Антон Поступаленко должен был пропустить матч 17-го тура из-за дисквалификации, тогда как Карпаты не смогут рассчитывать на Матвиенко, который только вернется из расположения сборной.

Отдельно стоит отметить место проведения встречи. Для жителей Черкасс определенно будет интересно посетить матч команд УПЛ. Местные клубы преимущественно выступали в первой лиге, так что город не должен быть избалован матчами такого уровня. Так что вполне можно ожидать достаточное количество болельщиков на трибунах.

Ориентировочные составы:

Олимпик: Махарадзе — Парцвания, Гришко, Иллой-Айет, Немчанинов — Гошкодеря, Богданов — Гринь, Хомутов, Шестаков — Матяж

Карпаты: Боровик — Лобай, Дитятьев, Нестеров, Грисьо — Зубейко, Худобяк, Чачуа, Вербный, Ксенз — Гладкий

Дисквалифицированные: Поступаленко