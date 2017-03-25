Украина

Защитник Олимпика Евгений Цымбалюк поделился своими ожидания от матча с Карпатами.

26 марта Олимпик сразится с Карпатами.

"После ничьей с Шахтером у всех боевой настрой на матч с Карпатами, хотим набрать очки. Уверен, что мы дадим бой Карпатам и сможем набрать столь важные для нас очки", — цитирует Цымбалюка официальный сайт Олимпика.

"Начало весенней части сезона получилось сложным, у нас было четыре ключевых противостояния, в которых нельзя было ни на секунду расслабляться. Работаю на тренировках, стараюсь прогрессировать, думаю, все будет хорошо".

"Наша команда сейчас в неплохой форме. Сейчас очень важно, чтобы никто не выпал по причине травмы. Кадровый резерв у нас не такой большой, есть определенный костяк футболистов, на которых многое держится".

"С львовянами всегда сложно, они борются до конца, всегда неуступчивы. Зимой команда сменила свой облик, стала только сильнее. Думаю, Карпаты не будут закрываться, поэтому можно ждать интересного футбола на встречных курсах".