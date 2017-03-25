Украина

Защитник Карпат Алексей Дитятьев поделился своими ожиданиями от матча с Олимпиком.

26 марта Карпаты на выезде сразятся с Олимпиком.

"Я буду очень рад вновь увидеть ребят, с которыми работал и играл долгое время. Готовлюсь к серьезной игре, Карпаты настроены брать очки в матче с дончанами", — цитирует Дитятьева официальный сайт Карпат.

"Удивил ли успех Олимпика в первой части сезона? Ничуть не удивил. Я знал, что такой успех – вопрос времени. Как только команда набрала ход, прибавила в стабильности, сразу же начала показывать свой уровень и набирать очки. Поэтому такой результат не удивителен, парни абсолютно заслужили это своей игрой".

"Мы уже вникли в схемы Дулуба, понимаем его задумки. У нас очень плавающая схема, каждый матч мы можем проводить по-разному, с разной схемой. Пока все получается".

"Наша задача на данный момент – набирать очки. Мы находимся на той позиции, где нельзя смотреть назад, нужно идти только вперед. Днепр и Волынь не так далеко, так что нужно в каждом матче выходить и доказывать, что нынешнее место Карпат — не наше".