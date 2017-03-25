Украина

Полузащитник Динамо Никита Кравченко дал свой комментарий после спарринга с Ворсклой (4:0).

Динамо разгромило Ворсклу со счетом 4:0. В этом матче в стартовом составе Динамо вышел полузащитник Никита Кравченко. Для игрока этот матч стал первым за основную команду клуба.

"Было волнение, переживал, но как только вышел на поле, обо всем забыл и был сконцентрирован на игре", — сказал Кравченко после матча.

"Доволен ли своими действиями? Можно было сыграть и лучше. Если в атаке более менее получалось, то в обороне были провалы".

"Удар в перекладину? Очень обидно, что не удалось забить", — добавил футболист.

Football.ua