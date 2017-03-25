Украина

Полузащитник Динамо Валерий Федорчук дал свой комментарий после спарринга с Ворсклой (4:0).

Динамо разгромило Ворсклу со счетом 4:0.

"Играли при новой схеме. Были ошибки, но результат в нашу пользу и мы этим довольны. Перед игрой тренер напомнил, что мы проиграли Ворскле в чемпионате, так что мы выходили на игру с этими мыслями", — сказал Федорчук.

"Я уже в таком возрасте, когда понимаешь, что к каждой игре нужно относиться серьезно. Товарищеский матч — это подготовка к официальным поединкам, а чем ты будешь лучше выглядеть в этих играх, тем легче будет в официальных матчах".

"Поэтому какой-то особой мотивации не нужно. Сам с понимаем отношусь. Главное, чтобы наши молодые футболисты перенимали это от старших футболистов".

Football.ua