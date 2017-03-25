Украина

Представляем вашему вниманию видеообзор товарищеского матча между Динамо и Ворсклой.

В рамках товарищеского матча Динамо разгромило Ворсклу со счетом 4:0. Хет-триком в матче отметился Денис Гармаш, а еще один гол на свой счет записал Роман Яремчук.

Динамо — Ворскла 4:0

Голы: Гармаш, 4, 27, 40, Яремчук, 63.

Динамо: Рудько (Бущан, 46), Очигава, Пантич, Хачериди (Корзун, 18), Антунеш, Рыбалка (Шепелев, 61), Гармаш (Буяльский, 61), Шепелев (Федорчук, 30), Кравченко (Тарануха, 84), Буяльский (Ориховский, 30), Яремчук (Щебетун, 80)

Ворскла: Сарнавский (Шуст, 46), Чеснаков, Чижов (Даллку, 80), Ребенок, Сапай (Пердута, 46) (Сакив, 61), Шарпар, Ткачук, Мякушко (Заричнюк, 46), Хлебас (Удод, 69), Загорулько, Одарюк (Кунев, 69).