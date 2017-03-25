Украина

Центральный защитник Динамо Евгений Хачериди прокомментировал свое возвращение к тренировкам с первой командой бело-голубых.

Сегодня киевляне в рамках товарищеского поединка одолели Ворсклу со счетом 4:0. В этом поединке защитник команды Сергея Реброва Евгений Хачериди получил повреждение.

"Болит колено. Через несколько дней сделаем снимок, посмотрим, что там", — цитирует Хачериди официальный сайт Динамо.

Ранее Хачериди был основным игроком Динамо и сборной Украины, однако из-за своего халатного отношения к делу, игрок потерял место в главной команде страны и был переведен в дубль Динамо.

"Не вызвали так не вызвали. Все в порядке. Меня вернули в первую команду Динамо, тренируюсь, что еще теперь делать? Буду дальше работать, а тренеры будут решать".

"Какие сейчас отношения с Ребровым? Все в порядке. Как я уже сказал, меня вернули в первую команду, все хорошо. А дальше поживем-увидим. Заранее ничего сказать не могу. Летом посмотрим".

"Что об этом говорить... С Игорем Михайловичем поговорили, все в порядке. Президент ко мне хорошо относится, я его тоже уважаю. Мы поговорили, он поговорил с главным тренером, и мне дали еще шанс. Буду работать".