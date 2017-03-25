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Форвард Динамо Роман Яремчук дал свой комментарий после спарринга с Ворсклой (4:0).

Динамо в товарищеском матче разгромило Ворсклу со счетом 4:0. Хет-триком в поединке отметился Денис Гармаш, а еще один гол на свой счет записал Роман Яремчук.

"Конечно, приятно отличиться за Динамо, тем более, что это мой дебютный гол за основной состав, поэтому испытываю только приятные эмоции. Матч, правда, товарищеский, но хочу продолжать в том же духе и забивать в официальных играх. Главное не останавливаться и работать", — цитирует Яремчука официальный сайт Динамо.

"Думаю, счет заслуженный, мы могли забить и больше. Считаю, получился хороший спарринг, мы довольны. Завершить недельный цикл контрольным матчем гораздо лучше, чем просто тренироваться, потому что, когда играешь, это позволяет более эффективно поддерживать себя в игровых кондициях – неделю не выпадает".

"Гармаш выполнял хорошую работу на тренировках, поэтому его голы вполне заслуженные. То, что он забил, просто подтверждает его класс".