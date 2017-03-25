В рамках товарищеского матча Днепр победил Александрию благодаря голу Владимира Адамюка (1:0).
фк днепр
25 марта 2017, 20:20
Днепр и Александрия воспользовались паузой в чемпионате Украины, вызванной матчами сборных, и провели контрольный спарринг. Победителем из противостояния вышла команда Дмитрия Михайленко — 1:0.
Днепр — Александрия 1:0
Гол: Адамюк, 15
Днепр: Баштаненко (Кучер, 46), Лопыренок, Сваток, Адамюк, Полевой, Влад, Чеберячко (Беляев, 69), Костышин (Вергун, 63), Нагиев, Баланюк (Шелаев, 81), Кожушко
Александрия: Новак (Леванидов, 75), Цуриков (Шкиндер, 75), Бондаренко, Гитченко, Старенький, Огиря (Мягков, 63), Банада, Чантуришвили (Гаврушко, 75), Полярус (Грицук, 46), Пономарь, Кулиш (Приемов, 58)