В рамках товарищеского матча одесский Черноморец проиграл молдавскому Шерифу (1:2).
fc-sheriff.com
25 марта 2017, 20:40
Черноморец и Шериф, воспользовавшись паузой в своих первенствах, провели контрольный матч.
Шериф — Черноморец 2:1
Голы: Амброс, 12, Кврзич, 75 — Коркишко, 26
Шериф: Бардыш (Журик, 60), Жардан (Розгонюк 46), Джабби, Оливейра, Амброс (Бадибанга, 71), Рикардиньо (Брезовец, 60), Коне (Дамашкан, 71), Тейшейра, Яхайа (Бордиян, 60), Сушич, Кврзич (Каймаков, 78).
Черноморец: Безрук, Азацкий (Гадрани, 62), Аблитаров, Ковалец (Элиас, 62), Коркишко (Мурашов, 62), Андриевский (Карноза, 62), Хобленко (Барилко, 62), Смирнов (Сильвио, 62), Кабаев (Машнин, 62), Люлька (Татарков, 62), Каплиенко (Данченко, 62).
Предупреждение: Коркишко