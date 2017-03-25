Украина

Голкипер Динамо Артур Рудько свой комментарий после спарринга с Ворсклой (4:0).

Динамо в товарищеском матче разгромило Ворсклу со счетом 4:0. Хет-триком в поединке отметился Денис Гармаш, а еще один гол на свой счет записал Роман Яремчук.

"Безусловно, лучше провести контрольный матч и проверить свои силы на данном этапе, чем просто тренироваться два раза в день", — цитирует Рудько официальный сайт Динамо.

"Ворскла – хорошая команда, не знаю, почему им не удалось попасть в первую шестерку, ведь они этого заслуживают. В общем, мы сегодня провели полезный спарринг: с первых минут прибрали инициативу к своим рукам, забили быстрый мяч, после чего игра давалась значительно легче".

Сегодня Динамо начала матч, играя по схеме с тремя защитниками.

"Такой была задумка тренерского штаба. Наверное, если бы не травма Жени Хачериди, играли бы так и в дальнейшем".