Украина

Главный тренер Карпат Олег Дулуб поделился своими эмоциями после матча с Олимпиком (0:0).

В рамках 17-го тура УПЛ Олимпик и Карпаты сыграли вничью 0:0.

"Учитывая состояние поля, можно сказать, что футбола, как такового, и не было. Зато борьбы хватало сполна. Относительно самоотдачи и определенных игровых отрезков, я претензий к ребятам не имею, но все же хотелось выиграть. В конце концов, на таком поле ничья выглядит закономерным результатом", — цитирует Дулуба официальный сайт Карпат.

"Честно скажу, что я сторонник того, чтобы чемпионат был ровным и одинаковым для всех команд, чтобы у всех были равные условия. А так получилось, что условия для нас не равны".

"Есть окна для сборных и тогда в чемпионате пауза. У Карпат есть сборники: Лобай и Гуцуляк в молодежной, Матвиенко в национальной. Плюс есть и кадровые потери, во Львове остались Голодюк и Худобяк. Поэтому пришлось перекраивать весь состав и менять систему игры".