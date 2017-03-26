Украина

Универсал бельгийского Стандарда Валерий Лучкевич назвал имя украинского футболиста, выступающего заграницей, который, по его мнению, является самым сильным футболистом.

Лучкевич выступает в Бельгии за льежский Стандарт. В этой же стране, однако за другую команду, играет его соотечественник — Руслан Малиновский.

"Самый сильный украинский легионер — это Малиновский. Он постоянно играет, часто забивает и является одним из лидеров Генка", — сказал Лучкевич в интервью FootballHub.

"В Бельгии его хвалят и говорят, что он очень быстро принимает решения, а это в современном футболе необходимо".

Отметим, что Малиновский выступает за Генк на правах аренды из Шахтера.