Универсал бельгийского Стандарда Валерий Лучкевич назвал имя украинского футболиста, выступающего заграницей, который, по его мнению, является самым сильным футболистом.
РУСЛАН МАЛИНОВСКИЙ, FOOTBALL.UA
26 марта 2017, 19:34
Лучкевич выступает в Бельгии за льежский Стандарт. В этой же стране, однако за другую команду, играет его соотечественник — Руслан Малиновский.
"Самый сильный украинский легионер — это Малиновский. Он постоянно играет, часто забивает и является одним из лидеров Генка", — сказал Лучкевич в интервью FootballHub.
"В Бельгии его хвалят и говорят, что он очень быстро принимает решения, а это в современном футболе необходимо".
Отметим, что Малиновский выступает за Генк на правах аренды из Шахтера.