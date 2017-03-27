Полузащитник Шахтера Дентиньо близок к возвращению в общую группу.
Дентиньо (в центре), фк шахтер
27 марта 2017, 14:19
Дентиньо получил травму колена в первом матче 1/16 финала Лиги Европы против Сельты (1:0). Впоследствии стало известно, что бразилец из-за этого повреждения пропустит два месяца.
Чуть более недели назад бразилец приступил к тренировкам по индивидуальной программе. Ожидается, что игрок сможет вернуться на поле раньше запланированного срока.
Как информирует официальный сайт Горняков, команда в полном составе приступила к подготовке ко второй части сезона.
Дентиньо, в отличие от партнеров по команде, на этой тренировке занимался по индивидуальной программе под присмотром физиотерапевтов.
В текущем сезоне Дентиньо провел за Шахтер 27 матчей во всех турнирах и забил 5 голов.