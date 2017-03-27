Украина

Главный тренер Зари Юрий Вернидуб поведал о подготовке команды ко второй части сезона, а также поделился своими ожиданиями от ближайшего матча против Шахтера.

"Вчера провели двустороннюю встречу, так как ни с кем из команд УПЛ о контрольном матче договориться не смогли. Двусторонняя встреча прошла хорошо. Мы задействовали ребят в трех таймах по 20 минут, разделив игроков на две команды. После этого были процедуры восстановления. Сегодня у футболистов выходной, а с завтрашнего дня начнем готовиться непосредственно к игре с Шахтером", — цитирует Вернидуба официальный сайт Зари.

"Входим в обычный недельный тренировочный цикл. Во вторник и среду будет одна тренировка. В четверг – две. В пятницу снова одна, в субботу предыгровая тренировка".

Матч между Шахтером и Зарей состоится в ближайшее воскресенье. Вернидуб отметил, что его команда хочет сыграть против Горняков иначе, чем в 21-м туре чемпионата, когда Заря уступила со счетом 1:2.

"Хотим сыграть с Шахтером немного иначе. Приготовить небольшой сюрприз. А как получится — посмотрим. Хорошо знаем соперника. Его сильные и слабые стороны. Понимаем, что начинается финальный этап. Каждая игра очень важна для нас. Как в плане игры, так и в плане результата. Нас ждут очень непростые десять туров. Постараемся приложить максимум усилий для того, чтобы закончить чемпионат как можно лучше".

"Внесем необходимые поправки. Постараемся сыграть лучше, чтобы результат был позитивным для нас. В каждой игре необходимо стараться набирать очки. Те выводы, которые мы сделали и еще сделаем, должны нам помочь в этой встрече".

В конце интервью наставник Зари оценил нынешний формат чемпионата.

"Считаю, что разделение на две шестерки – это нормально. Возможно для второй шестерки нужно на следующий чемпионат внести некоторые нововведения. Но опять же, это не в моей компетенции. Для этого есть ФФУ, Премьер-лига. Пусть они подумают, как сделать чемпионат интереснее и привлечь зрителей на трибуны", — резюмировал Вернидуб.