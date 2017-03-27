Украина

Полузащитник Зари Джаба Липартия оценил ближайшего соперника своей команды — донецкий Шахтер, а также прокомментировал нынешний формат чемпионата Украины.

В ближайшее воскресенье Заря сыграет с Шахтером в рамках чемпионата Украины.

"У Шахтера отличная атака. Они грамотно вскрывают оборону соперника. У них индивидуально сильные футболисты", - цитирует Липартию официальный сайт Зари.

"Нужно не давать спокойно этим игрокам принимать мяч и постараться не давать показать максимум их скоростным футболистам. Если дать им много пространства, то будут проблемы".

"Предстоящие 10 матчей вызовут большой интерес, чем предыдущие встречи. Этот вариант чемпионата мне больше нравится, чем старый".

"Есть свои плюсы, но есть и свои минусы. Мотивации у команд, которые не вылетят, будет немного. Они и выше не поднимутся, и не вылетят. Но нужно подпадать в первую шестерку".