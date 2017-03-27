Украина

Президент ФФУ Андрей Павелко рассказал о помощи УЕФА в отношении крымского футбола.

По договоренности с УЕФА, ФФУ получит средства не только на реализацию текущих планов и программ, но и на развитие футбола в Крыму.

"Уверен, что через небольшое время оккупация Крыма прекратится и оккупанты выйдут оттуда. Там останутся наши дети, наши футболисты, которые не должны потерять это время", — считает Павелко.

"Разговор с УЕФА был конструктивный и был достигнут такой результат. УЕФА выделит равную сумму на Украину, ФФУ, и такую же сумму — 1 миллион евро, Федерации футбола Крыма в Украине. Эти деньги можно будет использовать в течении трех лет. Также будет выделена гуманитарная помощь для крымских детей на 1 миллион евро — это мячи, форма и другое", — рассказал президент ФФУ.

Football.ua