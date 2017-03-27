Украина

Бразильский полузащитник Шахтера Алан Патрик хотел бы сменить клуб.

Бразильский легионер Шахтера Алан Патрик хотел бы вновь выступать за один из бразильских клубов на правах аренды.

Одним из претендентов на футболиста является Фламенго. Алан Патрик ранее выступал за этот клуб и руководство Фламенго хотело бы выкупить игрока.

За пять лет пребывания в Шахтере бразилец неоднократно отдавался в аренду. В этом году Паулу Фонсека принял решение оставить Патрика в составе, но в весенней части чемпионата игрок лишь трижды вышел на замену, наиграв в сумме 13 минут.