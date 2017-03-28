Украина

Защитник Зари Никита Каменюка до конца текущего сезона может полностью восстановиться от своей травмы.

Напомним, что 31-летний капитан луганчан получил травму в гостевом поединке Лиги Европы против голландского Фейенорда (0:2), после чего перенес операцию.

Сейчас Никита продолжает заниматься по индивидуальной программе, точные сроки восстановления пока не ясны.

Однако, телеканал Футбол сообщает, что футболист может быть готов выйти на поле до завершения нынешнего чемпионата, примерная дата восстановления — май этого года.

