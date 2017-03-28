Украина

Каждый пользователь социальной сети ВКонтакте может выиграть футболку Дарио Срны, всего лишь оставив комментарий под соответствующим постом в официальной группе Football.ua.

Football.ua специально для подписчиков своего сообщества ВКонтакте (https://vk.com/official_footballua), организовал конкурс, приз в котором – футболка капитана Шахтера и экс-капитана сборной Хорватии Дарио Срны!

Для участия в конкурсе вам понадобится смартфон. Нужно в комментариях к посту https://vk.com/official_footballua?w=wall-860937_109855 нарисовать граффити с футболкой, номером и фамилией Срны.

Автор наиболее эстетичного по мнению редакции граффити, получит футболку в подарок. Кто знает, может именно в Вас скрыты задатки (или очень даже явные) к граффити?

Победитель будет определен 7-го апреля.