Украина

Защитник Зари Евгений Опанасенко рассказал о том, как его команда готовится к поединку 23-го тура УПЛ с Шахтером.

После перерыва на матчи сборных, на этой неделе начинается второй этап украинской Премьер лиги.

"Команда успела отдохнуть после первой части сезона, так как тренерский штаб дал нам три выходных. После уже начали серьезную подготовку к игре с Шахтером", — приводит слова Опанасенко официальный сайт УПЛ.

"Сложно ли дважды играть с Шахтером? Совсем нет, даже интересно играть против Горняков. В целом, против любого соперника выкладываемся на все 100 процентов".

"Мы, безусловно, делаем акцент на наших ошибка в прошлом матче, их нужно исправлять, но и не зацикливаться на них, а идти дальше. Поэтому тренерский штаб старается изменить общий рисунок игры нашей команды".

"Победа над Волынью? Конечно, приятно выигрывать, тем более на последних минутах. Игра с Волынью была равной, поэтому гол в ворота соперника нас очень обрадовал".

Встреча между Шахтером и Зарей пройдет 2 апреля в 19:30.

