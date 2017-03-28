Украина

Генеральный директор Зари Сергей Рафаилов поделился своим мнением о возможном изменении формата проведения УПЛ.

Сергей Рафаилов поддерживает увеличение числа команд в УПЛ, но отмечает, что на текущий момент условий для расширения числа участников нет.

"Хочу сразу сказать, что я, конечно же, не против проведения чемпионата с 16-ю командами, а может и больше. Другой вопрос: готовы ли сегодня украинские клубы и Премьер-лига вместе с ФФУ рассмотреть вариант с увеличением количества команд? Я думаю, что нет. В конце прошедшего года не состоялись три матча по вине нескольких клубов, которые должны были организовать проведение этих встреч. Можно сказать, что на это повлияли погодные условия. Но клубы к этому не были готовы. И никто не провел анализ почему это случилось", — констатировал Рафаилов.

"Что изменилось в этом году? Находятся мечтатели, которые говорят, что от пяти и более команд Первой лиги готовы принимать участие в матчах Премьер-лиги. Покажите, как они готовы? Есть регламентные требования, где четко написано, что должен иметь клуб", — задается вопросом генеральный директор Зари.

"Я бы хотел предложить журналистам съездить и изучить ситуацию на месте. Готовы ли эти клубы играть в элите и что у них есть на данный момент? Вспоминаю совещание двухгодичной давности, когда вставал вопрос принимать ли Сталь в Премьер-лигу или нет? Некоторые люди говорили, что стадион в Каменском будет готов к концу года. Кто-нибудь смотрел сейчас в каком состоянии он находится? Думаю, этот процесс сдвинулся не на много".

"На сегодня четыре клуба в Премьер-лиге играют не по месту своей регистрации. Шахтер, Олимпик, Заря и Сталь. В первой лиге некоторые команды тоже играют не дома. Это, к примеру, Десна, которая играет на Оболонь Арене. По Ильичевцу, если он войдет в элиту, наверняка будет вопрос, где играть", — считает Рафаилов.

Стоит отметить, что наставник Зари Юрий Вернидуб считает предложение об изменении регламента УПЛ интересным.