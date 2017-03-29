Украина

Главный тренер Александрии Владимир Шаран прокомментировал ситуацию в клубе.

Наставник александрийцев пожаловался на проблемы с составом перед матчем с Динамо, а также попросил президента Динамо Игоря Суркиса и главного тренера Сергея Реброва позволить сыграть Андрею Цурикову в матче с киевлянами.

"Задача минимум, которая перед нами ставилась мы выполнили. Даже улучшили свою позицию на одну ступень по сравнению с прошлым годом. Но впереди второй этап чемпионата", — сказал Шаран в интервью официальному сайту Александрии.

Также тренер Александрии рассказал о проблемах в составе перед матчем с Динамо 2-го апреля.

"Мы и сами не знаем, какой будет состав в воскресенье против Динамо. Скорее всего будут выступать игроки из молодежного состава. Потому что очень много травмированных. Черный и Запорожан получили травмы в матче со Сталью, Чеботаев перелом запястья получил на тренировке. Леонов упал на колено, тоже травмирован. Шендрик в игре с Днепром получил травму. Путраш понемногу набирает физические кондиции, но тоже не готов. Басов и Симинин пропускают игру из-за перебора карточек. Ну и Цурикову запрещают играть потому, что он принадлежит Динамо, хотя зарплату получает у нас. Я бы хотел бы попросить и Сергея Реброва и Игоря Михайловича Суркиса, позволить Андрею сыграть в матче против Динамо"

"Задача остается такой, как и в прошлом сезоне — попасть в зону еврокубков. Наш президент всегда ставит задачи, которые нам по силам. Он хочет, чтобы болельщики в Александрии видели матчи с участием европейских команд. Ребята об этом знают, их задача выходить и работать в полную силу", — добавил Шаран.

Напомним, что первую часть украинской Премьер-лиги Александрия закончила на 5-м месте с 33 очками.