Украина

Экс-защитник Динамо Сергей Беженар поделился своим прогнозом на поединок второго раунда чемпионата Украины Александрия — Динамо.

Динамо, которое еще не потеряло надежд настичь Шахтер в чемпионской гонке, отправится в Александрию, где 2 апреля проведет стартовый поединок второго этапа первенства Премьер-лиги против хозяев. Своими ожиданиями от встречи поделился защитник киевской команды 90-х Сергей Беженар.

"Не хочу делать конкретных прогнозов, но предположу, что матч будет очень боевым, — сказал Беженар в интервью пресс-службе действующего чемпиона Украины. — Все знают, с каким настроем Александрия играет против признанных лидеров. Вряд ли зрители увидят яркое, захватывающее зрелище, однако вязкая, тяжелая борьба гарантирована. Хозяева будут стараться перекрыть креативным динамовцам все зоны для атаки".

"В таких обстоятельствах будет очень важно не уступить в единоборствах и грамотно использовать стандартные положения. Победит тот, кто выиграет больше единоборств и забьет первый мяч".