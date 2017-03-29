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Football.ua называет одиннадцать лучших игроков чемпионата Украины первых четырех туров 2017-го года.

Евгений Боровик (Карпаты)

Пять матчей весной — три из которых "сухие" для Боровик. Всего два пропущенных мяча. Эти три "сухих" матча Боровика в составе Карпат, добавляясь к семи прошлогодним "сухарям", когда Евгений еще играл за Черноморец, образуют отличную статистику — 10 матчей из 22-х Боровик отыграл на ноль — почти половину.

Милош Стаменкович и Артем Шабанов (оба — Сталь)

Надежная игра пары центрбеков Стали — основа удачных действий команды в целом. В стартовых четырех турах 2017-го года каменцы пропустили всего один мяч — от Александрии — в матче, в котором они все равно в итоге победили. Характерно, что эти двое выиграли конкуренцию у опытного Николая Ищенко, хотя казалось, что именно они будут оспаривать, кто сыграет в паре с Николаем. Ищенко неудачно провел матч с Зиркой. И хотя Сталь в той игре не пропустила — Ищенко слишком часто фолил возле своей штрафной. Плюс Шабанова и в том, что он в случае необходимости сможет спокойно закрыть и позицию левого защитника, хотя и там конкуренция на уровне — Воронин и Леандро.

Давит Хочолава (Черноморец)

Всю зиму грузинского центрбека Черноморца СМИ отправляли в Шахтер, но он остался и прекрасно начал новый год. И речь тут даже не в том мяче в ворота киевского Динамо. Хочолава показал, что он за зиму существенно прибавил, и Бабич, видя это, уже пытается экспериментировать с оборонными построениями, играя в три защитника, выдвигая Хочолаву ближе к опорной зоне. Остается дождаться, когда форму наберет Гадрани и тогда Черноморец сможет играть и в три центральных и в два. Другой вопрос, что такой комплект у одесситов будет максимум до лета — вряд ли Хочолава новый сезон начнет в Черноморце — уже есть сейчас его уровень заметно выше общекомандного.

Евгений Цымбалюк (Олимпик) и Андрей Богданов (Олимпик)

Открытие весны. Еще до нового года, люди, следящие исключительно за матчами первых команд, понятия не имели, кто такой Евгений Цымбалюк. По состоянию на сегодня этот парень уже дважды попадал в нашу сборную тура и сейчас является "железным" игроком основы. Он и Богданов обеспечивали доминацию Олимпика в центре поля практически во всех матчах за исключением поединков с Динамо и с Шахтером. Но даже в играх с командами, превосходящими Олимпик в классе, дончане выглядели очень уверенно, отобрав очки у Шахтера, а Динамо смогло победить лишь благодаря голу на последней минуте.

Денис Васин (Сталь)

Возможно Денис не лидер по КПД, но уж точно лидер по объему работы, активности — его всегда видно на поле. Для него не проблема закрыть весь фланг, но вполне нормально чувствует себя и в защите, хотя он — полузащитник. При Галле Васин не был основным футболистом — с 11-го по 18 тур он выходил либо на замену, либо не выходил вообще, но с приходом Кучука ситуация изменилась. Теперь Денис — игрок основы. Матч с Александрией он пропустил из-за дисквалификации, но до этого стабильно выходил в старте, был одним из самых активных и забил два мяча в трех матчах.

Николай Матвиенко (Карпаты)

Воспитанник Шахтера — однозначно открытие весны наряду с Цымбалюком. Футболист, практически не имевший опыта выступлений на уровне УПЛ (весь его опыт — игра за молодежку Шахтера и молодежные сборные Украины), перейдя в Карпаты, сразу же показал свой высокий потенциал и в условиях кадрового голода в национальной сборной, не только получил приглашение, но и дебютировал. При этом его дебют эксперты признали удачным.

Игорь Худобяк (Карпаты)

Игорь уже давно и прочно — лидер Карпат, а после ухода нескольких опытных футболистов и внедрения в состав молодежи роль его только возросла. Нужно отдать Худобяку должное — он вполне адекватно отвечает на вызовы — ведет команду за собой, играя на позиции одного из атакующих центральных полузащитников. Напомним, что Карпаты сейчас играют различными тактическими схемами, одна из которых — с тремя защитниками и латералями. Этой весной на его счету два победных мяча — в ворота Александрии и ворота Волыни.

Виктор Коваленко (Шахтер)

Шахтер этой весной не впечатляет — после вылета из Лиги Европы от Сельты и практически решившейся судьбы чемпионства, команда явно потеряла мотивацию — играет неспешно, пытаясь добиться результата малой кровью. Один из немногих, кто несмотря на общекомандную медлительность, никогда не останавливается — Виктор Коваленко. Да, к его игре могут быть претензии — например, он не отдает достаточного количества острых и обостряющих передач, как положено игроку его позиции, но факт остается фактом — без активности Виктора Шахтер потерял бы очки в этом году не только с Олимпиком. На счету Коваленко в четырех матчах два забитых мяча.

Артем Беседин (Динамо)

С нападающими у нас, как всегда, туго. В этом году успел "блеснуть" Станислав Кулиш, забивший три мяча в ворота Волыни и Карикари в ворота Александрии, но это были их единственные подвиги. А вот Беседин принес в копилку Динамо сразу шесть очков. Его гол стал победным в матче с луганской Зарей, а потом и в матче с донецким Олимпиком. Не удивительно, что форвард получил приглашение в сборную Украины и даже вышел на замену в матче с Хорватией.

Тактическая расстановка 1-3-2-4-1: Боровик — Шабанов, Стаменкович, Хочолава — Васин, Матвиенко — Цымбалюк, Богданов, Коваленко, Худобяк — Беседин.