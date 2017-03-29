Украина

Полузащитник Шахтера Алексей Кащук поделился своими впечатлениями от победы сборной Украины U17 над одногодками из Австрии, которая позволила нашей команде квалифицироваться на юношеский чемпионат Европы.

Кащук стал главным героем поединка против австрийцев, ведь именно он оформил дубль и позволил желто-синим добиться победы со счетом 2:1.

Своими эмоциями Алексей поделился в интервью официальному сайту Шахтера.

"Мы все очень счастливы и рады! Все-таки не каждый день завоевываешь право выступать на чемпионате Европы. Вчера были очень сильные эмоции, сложно даже передать словами. Все матчи были тяжелыми и напряженными, ведь в соперники по элит-раунду нам попались команды высокого уровня. Но тем приятнее было выигрывать и тем значимее наш выход на Евро!"

По словам Кащука, голы в ворота Австрии пока являются главными в его карьере.

"Наверное, на данный момент это действительно главные мои голы – они позволили нам выйти из группы. Первый тайм получился для нашей команды тяжелым, действовали больше от обороны. Однако после того, как пропустили, нам ничего не оставалось, кроме как идти вперед. Много атаковали, сравняли счет, почувствовали уверенность и в компенсированное время забили победный мяч. Мы отдали все силы в этом матче и, считаю, заслужили быть в числе 16 лучших команд Европы"

Поговорил Алексей и о результатах, которых юношеская сборная Украины планирует добиться на чемпионате Европы.

"Пока не думали об этом. Наверное, когда будем собираться перед Евро, то тренер объявит цели на турнир. К тому моменту станут известны соперники и уже можно будет что-то планировать. Наша задача – в каждом матче показывать свой максимум и стремиться к победе. Постараемся пройти на чемпионате Европы как можно дальше".

"Конечно, после такого эмоции самые положительные и хороший настрой на ближайшие матчи обеспечен. Ведь в сборной я бился не только за свою страну, я представлял донецкий Шахтер. Для меня это большая честь и сильная мотивация!", — заключил Кащук.