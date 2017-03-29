Украина

Капитан Динамо Андрей Ярмоленко прокомментировал уход из клуба Данило Силвы.

Лидер киевлян поблагодарил экс-партнера по команде Данило Силву за проведенные в клубе годы.

"Прощаться всегда тяжело, тем более, когда команду покидает наш друг. За проведенное в Динамо время Данило проявил себя самым лучшим образом, был профессионалом с большой буквы. Он переживал за клуб и отдавал ему все силы. Могу с уверенностью сказать – мы расстаемся друзьями, в любую минуту к каждому из нас он может обратиться за помощью. Равно, как и мы к нему", — рассказал Ярмоленко в официальному сайту Динамо.

"Мне всегда было с ним удобно играть. В обороне часто отрабатывал за меня, так как знал, это не моя сильная сторона. Порой Данило приходилось работать вдвое больше. Знаете, сегодня, придя на собрание и попрощавшись, он поблагодарил каждого из нас за проведенные в команде семь лет. И ко мне обратился: "Спасибо. Ярмола, я семь лет забегания за тебя делал, и получил всего две передачи". Все, конечно, засмеялись. Действительно, Данило классный парень, классный футболист. Такие легионеры нам нужны"

В среду, 29 марта, на тренировке Динамо правый защитник Данило Силва попрощался с клубом. Отметим, что бразилец покинул клуб спустя семь лет выступлений за киевлян. Игрок получил статус свободного агента и возвращается на родину.

Большую часть текущего сезона футболист пропустил из-за тяжелой травмы колена. Последний матч за Динамо Силва провел в октябре против Александрии.

Всего за Динамо Данило Силва сыграл 222 матча, забил 3 гола и отдал 19 голевых передач.