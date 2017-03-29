Украина

Бывший наставник Металлиста, Днепра и сборной Украины Мирон Маркевич не очень доволен тем фактом, что его экс-подопечный выбрал местом работы Россию.

В нынешнем сезоне Тимощук принял решение повесить бутсы на гвоздь и начать карьеру тренера. Работу Анатолию предложил его бывший клуб — питерский Зенит, и украинец вошел в тренерский штаб российской команды.

Такое решение Тимощука не пришлось по вкусу экс-тренеру сборной Украины Мирону Маркевичу, который считает, что Анатолию не стоило ехать в Россию.

"Я не очень хорошо знаю Тимощука как человека. Да, он был неплохим футболистом. Мы немного работали вместе в сборной. Как я могу относиться к его решению принять предложение Зенита? Негативно, конечно. Он может по-разному оправдывать этот поступок, но это ничего не изменит. Лучше бы он начал карьеру в Украине", — считает Мирон Богданович.