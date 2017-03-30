Украина

Украинский полузащитник бельгийского Генка Руслан Малиновский привлек внимание со стороны Фенербахче.

Малиновский выступает за Генк на правах годичной аренды из Шахтера.

Своей игрой в этом сезоне Руслан добился вызова в сборную Украины на матч против Хорватии (0:1), однако из-за бронхита игрок в заявку на поединок не попал.

Как информирует издание Hurriyet, своей игрой 23-летний украинец заинтересовал Фенербахче.

Отмечается, что представители турецкого клуба просматривали Руслана на нескольких матчах, и он оставил хорошее впечатление.

Ранее появилась информация, что Генк намерен выкупить контракт Малиновского у Шахтера за 2 миллиона евро.

В текущем сезоне полузащитник провел за Генк 15 матчей во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 4 ассиста.