Украина

Бывший игрок киевского Динамо Евгений Чумак продолжит карьеру в белорусском чемпионате.

С 2012-го по 2016-й год Чумак принадлежал киевскому Динамо, при этом раз за разом отправляясь в аренду то в Говерлу, то в Зирку, то в белорусское Торпедо-БелАЗ.

Последним местом работы Евгения были львовские Карпаты, которые украинский полузащитник покинул нынешней зимой.

Проведя несколько месяцев в статусе свободного агента, Чумак вернулся в страну, опыт выступлений в которой у него уже был. Воспитанник Динамо подписал контракт с белорусским Днепром, являющимся новичком элитного дивизиона.

Чемпионат Беларуси стартует уже послезавтра. Евгения ожидает матч против минского Динамо, за которое выступает еще один украинец Александр Нойок.