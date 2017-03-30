Украина

Европейские футбольные клубы, лиги и ассоциации объединяют усилия в рамках #Morethanfootball Action Week.

Инициатором кампании с таким названием выступила European Football for Development Network (EFDN) при поддержке Ассоциации европейских клубов (ECA), Международной федерации ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro), Социального альянса, а также ряда команд и лиг. #Morethanfootball Action Week пройдет с 30 марта по 9 апреля.

ФК Шахтер присоединяется к программе, поддерживает социальные инициативы и развивает собственный проект Давай, играй!, способствующий популяризации массового футбола в Украине и дающий детям возможность абсолютно бесплатно заниматься спортом.

#Morethanfootball Action Week направлена на то, чтобы предоставить европейскому футбольному сообществу возможность рассказать болельщикам о своих программах социальной ответственности в рамках общей кампании. Участники поддержат инициативу посредством баннеров на домашних матчах, публикаций в медиа и социальных сетях с хэштегом #Morethanfootball.

Социальная ответственность приобретает ключевую роль в европейском футболе. Для клубов это инструмент, позволяющий продемонстрировать свою приверженность обществу и болельщикам, поддержать репутацию, развивать лояльность к бренду и конкурентное преимущество.

Участники #Morethanfootball Action Week делятся инициативами, которые преподносят детям важные ценности, дают возможность вести здоровый образ жизни, заниматься спортом и образованием.

Проект поддерживают многие европейские клубы: Интер, Милан, Байер, Вердер, Вольфсбург, ПСЖ, Рединг, ПСВ (Эйндховен), Витесс, Брюгге, Гент, Галатасарай, Лудогорец, Аустрия, Ред Булл (Зальцбург), АИК, Легия, Стремсгодсет и другие.

Подробная информация представлена на официальном сайте и странице кампании в Facebook.