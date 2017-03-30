Украина

Бывший нападающий сборной Украины Андрей Воронин выступил против натурализации футболистов.

По словам Воронина, Украина должна воспитывать своих игроков, а не пользоваться иностранными футболистами, желающими принять украинское гражданство.

"Я всегда к этому плохо относился", — сказал Воронин в интервью FootballHub.

"Не важно, Украина это или какая-то другая страна. Тем более, если брать нашу страну, в которой, сколько там, 50 млн населения? Пусть даже 40 млн населения. Почему нельзя найти 20 человек, воспитать и сделать из них хороших футболистов, чтобы ими гордиться?"

"Если это сборная Бразилии, то там должны играть бразильцы, если сборная Украины – украинцы".

"Я отношусь к этому так: если сборная Исландии этого не делает и добивается результата, или сборная Ирландии, то почему Украина с 40-миллионным населением должна это делать? Это стыдно", – подытожил Воронин.

В последнем официальном матче сборной Украины против Хорватии в составе не присутствовало ни одного натурализированного исполнителя.