Голкипер Ворсклы Богдан Шуст рассказал о задачах полтавчан в текущем сезоне чемпионата Украины.
Богдан Шуст, upl.ua
30 марта 2017, 17:55
Вратарь Ворсклы поделился своими ожиданиями от старта второй фазы украинской Премьер-лиги.
"Перед началом сезона нам обозначили задачу — наигрывать новый состав учитывая большое количество молодых игроков. Исходя из этого, мы должны стремиться добывать очки и расти как команда"
"Наш основной стимул — расти в каждой игре и выигрывать. Есть над чем работать. Если же работа будет успешной плюс за это наградят призом — вдвойне приятно".
"У меня всегда во всех командах со всеми партнерами прекрасные отношения. В частности, сегодня с Бодей (прим. Богдан Сарнавский). Наша с ним задача — добросовестно работать на каждой тренировке. А тренер решит, кому выходить на поле".
По итогам первой части чемпионата Украины Ворскла заняла седьмую строчку и не попала в первую шестерку.