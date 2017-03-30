Украина

Голкипер Ворсклы Богдан Шуст рассказал о задачах полтавчан в текущем сезоне чемпионата Украины.

Вратарь Ворсклы поделился своими ожиданиями от старта второй фазы украинской Премьер-лиги.

"Перед началом сезона нам обозначили задачу — наигрывать новый состав учитывая большое количество молодых игроков. Исходя из этого, мы должны стремиться добывать очки и расти как команда"

"Наш основной стимул — расти в каждой игре и выигрывать. Есть над чем работать. Если же работа будет успешной плюс за это наградят призом — вдвойне приятно".

"У меня всегда во всех командах со всеми партнерами прекрасные отношения. В частности, сегодня с Бодей (прим. Богдан Сарнавский). Наша с ним задача — добросовестно работать на каждой тренировке. А тренер решит, кому выходить на поле".

По итогам первой части чемпионата Украины Ворскла заняла седьмую строчку и не попала в первую шестерку.