Украина

Главный тренер Олимпика Роман Санжар подвел итоги первого этапа УПЛ.

Роман Санжар остался доволен выступлением команды в первом этапе УПЛ. При этом тренер не обошел стороной и недостатки, которые еще предстоит устранить в игре команды.

"Мы не лучшим образом начали сезон. Не все получалось на сборах, мы играли контрольные встречи в основном с командами первых лиг, были в этих играх недостаточно убедительны. Конечно, мы всегда верим в свой успех и свои силы, но место в топ-4 после первого этапа чемпионата для нас приятная неожиданность", — признался Санжар.

"Я считаю, что мы полностью заслужили находиться на таком высоком месте. Но, конечно, не все у нас было так гладко, были матчи, после которых у нас остался осадок. Мы их проанализировали, эти игры стали неким толчком для последующих побед. Наверно, ни одна команда не может похвастаться ровной игрой на протяжении 22-х туров, это приличная дистанция. Не все было так, как нам бы хотелось, но в целом мы довольны действиями ребят".

"Мы подбираем в команду ребят, которые не только подходят нам по игровым характеристикам, но еще и имеют хорошие человеческие качества. У нас все ребята настроены на работу в коллективе – от президента клуба до персонала команды. У нас прозрачные и честные отношения, это очень важно для команды. Все знают, что если ты стараешься, то это будет оценено. Ребята знают, как себя вести, стараются работать. Честные отношения – это залог успеха", — рассказал тренер Олимпика про обстановку в коллективе.

"Кроме того, немаловажно для хорошей атмосферы в команде добиваться тех целей, которые ставит перед нами руководство, которые ставят перед собой сами футболисты, тренерский штаб. Выполняя эти цели, вместе переживая победы и поражения, преодолевая трудности, зарождается командный дух и замечательная атмосфера", — добавил Санжар.

Следующий матч Олимпик проведет на выезде против Черноморца. Игра состоится 1 апреля, в 14:00 по киевскому времени.