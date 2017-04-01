Украина

14:00, Днепр, Днепр-Арена. Арбитр — Николай Кривоносов. Прямая трансляция на телеканале Униан.

Поединок в Днепре откроет второй этап чемпионата Украины. Команды уже разбились на две шестерки, и Днепру с Зиркой придется бороться за сохранение места в элитном дивизионе. Чемпионат Украины впервые проходит в подобном формате и будет очень интересно проследить за тем, как в итоге завершится турнир.

Что касается участников матча, то они подходят приблизительно в равной форме. После зимнего перерыва Днепр выдал серию из ничьих, что можно положительно воспринять. Если в первом круге УПЛ подопечные Михайленко выглядели претендентами на вылет, то текущая форма команды позволяет рассчитывать на спасение.

У Зирки ситуация еще лучше. Можно сказать, что кропивничанам в какой-то мере не повезло, поскольку их нынешнее положение не грозит борьбой за выживание, но и выше уже не прыгнуть из-за формата турнира. Такой соперник может оказаться очень удобным для днепрян, которые свои задачи на сезон пока не решили. Не так давно Зирка одержала победу над Динамо, но затем с трудом удержала ничью в Полтаве, что немного охладило пыл команды.

Стоит отметить и кадровые проблемы Зирки. Загальский, Ковалев и Наилсон вряд ли смогут помочь команде из-за повреждений. У Днепра также есть потеря, но она носит скорее символический характер. Опытнейший Сергей Назаренко завершил карьеру игрока и сразу же начал тренерский путь. Таким образом, днепряне потеряли опытного бойца на поле, но могут приобрести гораздо большее от тренерской работы Назаренко.

Как итог, интрига матча будет заключаться в том, насколько будет настроена Зирка на борьбу. Команда явно будет готовиться с прицелом на следующий сезон. Особое внимание должно быть приковано к Адеринсоле Эсеоле, который своим приходом оживил атаку Зирки. Насколько серьезную опасность он будет представлять для игроков Днепра?

Ориентировочные составы:

Днепр: Лунин — Адамюк, Сваток, Лопыренок, Влад — Вакулко, Ротань, Кравченко, Лунев — Баланюк, Довбик

Зирка: Паст — Драченко, Перейра, Борха — Ситало, Чичиков — Полегенько, Лупашко, Бацула — Билоног, Эсеола

Травмированные: Загальский, Ковалев, Наилсон (все — Зирка)