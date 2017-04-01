Украина

17:00, Одесса, стадион Черноморец. Арбитр — Сергей Березка. Прямая трансляция на телеканале 2+2.

Центральным матчем субботы в УПЛ станет игра в Одессе, где сойдутся представители верхней шестерки — Черноморец и Олимпик.

1 апреля для Одессы — очень знаковый день, ведь знаменитая Юморина собирает на улицах города толпы туристов. Ну а на этот раз 1 апреля особенный день и для болельщиков, ведь Черноморец будет играть важный матч с Олимпиком. Так что, стоит ожидать на трибунах праздничной и веселой атмосферы.

Правда, самому Черноморцу явно не до веселья. Безусловно, место в шестерке — большой повод для радости, но не стоит забывать, каким образом одесский клуб удержал свою шестую строчку. Во многом благодаря победе Олимпика над Ворсклой Моряки продолжают претендовать на место в еврокубках.

Действительно, в последне время Черноморец не радовал своих болельщиков хорошими результатами. В след за победой над Карпатами последовали поражения от Стали и Динамо, а также ничья с Днепром. Но для Бабича и его подопечных пока ничего не потеряно.

Олимпик же сейчас на неплохом ходу. Команда сумела обойти в таблице буксующую Александрию, пусть и не удалось добыть победу над Карпатами в перенесенном матче.

У Черноморца есть важная потеря в лице травмированного Мартыненко. Подменяющий его Азацкий проявил себя не с лучшей стороны. Отдельного упоминания заслуживает нелепый гол Васина, в котором непосредственное участие принял как-раз Азацкий.

Стоит отметить ряд моментов, которые существенно влияют на мотивацию команд. В первую очередь, это последний матч команд в Одессе, когда Черноморец одержал разгромную победу (3:0). Думается, что подопечные Санжара хорошо помнят об этой игре.

Особенным этот матч будет и для воспитанника Черноморца Иллой-Айета. Защитник так и не дорос до основы одесского клуба и теперь приедет сюда в роли игрока Олимпика. Ну а у Черноморца своя мотивация — за день до матча свой день рождения отпраздновал многолетний президент клуба Леонид Климов. Возможная победа станет хорошим подарком от футболистов.

Ориентировочные составы:

Черноморец: Каневцев — Данченко, Хочолава, Азацкий, Люлька — Смирнов, Андриевский — Кабаев, Ковалец, Коркишко — Элиас

Олимпик: Махарадзе — Олейник, Гришко, Иллой-Айет, Немчанинов — Гошкодеря, Богданов — Гринь, Поступаленко, Шестаков — Матяж

Травмированные: Мартыненко — Доронин